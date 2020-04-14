«Лицо перевязал шарфом»: грабитель ударил в грудь ножом продавца сотовых телефонов и забрал 37 тысяч рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T03:03:14+03:00

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В Новосибирске в суд направили уголовное дело о нападении на продавца салона сотовой связи.

Еще осенью 2019 года в магазин зашел мужчина. Дело было вечером в Калининском районе на улице Рассветная. Как рассказала сотрудница, сначала он с интересом рассматривал товар на витрине, а потом вдруг достал нож и несколько раз ударил в грудь продавца. Он забрал 37 тысяч рублей и убежал.

— Сотрудница рассказала полицейским, как выглядел нападавший. Чтобы скрыть свое лицо, он натянул шарф. Мужчину задержали дома, при нем был нож, которым он ударил сотрудницу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Он вернул деньги. На мужчину завели уголовное дело, суд решил, что своего приговора сибиряк будет ждать в СИЗО.

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