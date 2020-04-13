Девочку-подростка, которая из-за коронавируса застряла в реабилитационном центре, отпустят домой

13 Апр 2020 2020-04-13T20:04:03+03:00

Ее передадут близким под расписку мамы, которая сейчас не может выехать из Таиланда

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17-летняя студентка Саша Матвеева из-за коронавируса провела в реабилитационном центре в Абинске больше двух недель. Напомним, Саша была в Сочи вместе с 19-летней подругой, пока ее мама находилась в Таиланде. 25 марта она пошла на свидание и нарушила комендантский час: гулыла с парнем в парке после 22.00.

Там на девушку с зелеными волосами обратила внимание полиция: когда выяснилось, что она – несовершеннолетняя, Сашу поместили в реабилитационный центр. Отдать ее могли только родителям. Но мама девочки из-за вспышки коронавируса не могла выехать из Таиланда, а папа после развода вот уже 16 лет не интересуется судьбой дочки.

В итоге больше 2 недель Саша провела в центре: ее мама пыталась добиться, чтобы дочку отдали родным. И в итоге получилось.

- К нам пошли на уступки: я отправила доверенность, заверенную моим работодателем, и дочку отдадут родным. Скоро она должна вернуться в Новосибирск, - рассказала корреспондентам КП-Новосибирск Ольга, мама девочки.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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Мама 17-летней девушки из Новосибирска сейчас находится в Таиланде и не может выехать оттуда из-за эпидемии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU