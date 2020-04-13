«Развлекаемся, как можем»: новосибирцы в платьях-подушках заполнили соцсети
Новосибирцы массово одеваются в подушки вслед за мировым флешмобом «подушкачеллендж» в поддержку самоизоляции. Фотографы, мамы-блогеры и стилисты выкладывают десятки забавных фото, пытаясь сделать самоизоляцию модной. Пользователи соцсетей одобрили новшество, поднимающее настроение.
Многие дети смогли почувствовать себя моделями. Фото предоставлено Светланой instagram.com/sv_syhina/
Одна из участниц - сибирячка Светлана Сухина: она занимается семейной фотографией и растит двух детей. С уходом на самоизоляцию блогер раскрыла в них настоящих моделей — с сотнями лайков и комментариев. Решила поддержать забавный флешмоб с призывом оставаться дома.
— В челлендже мы участвовали ради веселья. Мы с детьми любим переодеваться и фотографироваться, не только сейчас. Да и для дочки лишний раз губы накрасить и каблуки примерить — уже праздник, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Сухина.
Фотографы на самоизоляции сами становятся моделями. Фото Алины Черновой instagram.com/alina__chernova/
Семья свадебных фотографов Анатолий и Алина Черновы потеряли часть заказов — из-за самоизоляции их клиентам-молодоженам пришлось перенести свои свадьбы. Зато появилось время на обработку фотографий — и многие пары смогли получить свои фото раньше обычного. Чтобы не дать подписчикам заскучать — устроили сьемку в подушках.
Главное требование флешмоба — заменить обычное платье на подушку, привязав ремнем к телу. Некоторые блогеры решили шокировать публику, как парикмахер Вадим Филин. Фото делала его жена Виктория, она же и помогла войти в образ.
В отсутствие работы мужчина превращается в домохозяйку. Фото Владимира Филина instagram.com/vadim_filinnn/
Участие во флешмобе принесло фотографам несколько сот лайков. Пользователи соцсетей оценили костюмы блогеров, многие захотели примерить модный образ на самоизоляции:
— Класс. Мне вот даже вещи разбирать не хочется, непонятно, в какую погоду выйдем, — написала подписчица Анастасия.
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ИСТОЧНИК KP.RU