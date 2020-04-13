13 Апр 2020 2020-04-13T16:16:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирские спасатели показали трогательную записку от сибирячки, поблагодарившей за спасение собаки из колодца 4 апреля.

— Женщина сообщила, что в Кировском районе города на ул. Сибиряков Гвардейцев в районе левобережного рынка в глубокий колодец провалилась собака, — сообщается в группе «МАСС 16+» в социальных сетях. — Спасателю удалось накинуть на лапу и шею животного петлю, после чего пес дворовой породы был благополучно извлечен из колодца.

Сибирячка не смогла оставить поступок спасателей без внимания. При заполнении документов она поставила сотрудникам МАСС оценку пять. Аж с тремя плюсами.

— Женщина сильно и не надеялась, что на ее просьбу откликнуться и действительно помогут попавшему в беду животному, — объясняют в группе спасателей.

В социальных сетях записка вызвала массу эмоций у подписчиков группы:

— Как мило!

— Это нужная и важная работа! Вы молодцы!

ИСТОЧНИК KP.RU