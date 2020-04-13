Более 20 заведений общепита и букмекерская контора наказаны

13 Апр 2020 2020-04-13T15:39:22+03:00

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17 человек, сбежавших из-под медицинского наблюдения, 18 нелегально работающих кафе, три бара и одна букмекерская контора, а также граждане-нарушители самоизоляци получили наказание. Правоохранительные органы выявляют нарушителей санитарно-эпидемиологического мер в период вирусных рисков. На сегодняшний день в суд направлено 43 протокола — 26 в отношении юридических лиц и 17 в отношении физлиц.

Одна из нарушительниц — женщина 1976 года рождения, которая в Железнодорожном районе обслуживала граждан в помещении букмекерской конторы.

Как сообщают в правительстве Новосибирской области, за обслуживание граждан на 25 суток приостановлена деятельность кафе «Южная кухня» на Гусинобродском шоссе, заведение закрыли на 25 суток. Деятельность еще трех кафе приостановлена на 30 суток.

Кроме того, правоохранительные органы контролируют граждан, которые прибыли из эпидемиологически неблагополучных территорий и находящихся под медицинским наблюдением. Уже задержано 17 человек. Большая часть нарушителей пренебрегла правилами и покинула места самоизоляции. Напомним, что жителям, находящимся под медицинским наблюдением, выходить из места самоизоляции строго запрещено. Этим они подвергают опасности окружающих. Так, один мужчина задержан при попытке уехать в Алтайский край. В отношении всех нарушителей режима дела направлены в суд на рассмотрение. Семерым гражданам уже избрана мера наказания в виде штрафа по 15 000 рублей.

Сотрудники полиции совместно с представителями органов власти проводят проверки соблюдения гражданами режима всеобщей самоизоляции. Напомним, что за несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности грозит как минимум предупреждение или же штраф от 1000 до 30 000 рублей.

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