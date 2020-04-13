Ждали две недели: в Новосибирск прилетит чартер из охваченного коронавирусом Таиланда
Во вторник, 14 апреля, и российских туристов вывезут из Таиланда в Новосибирск. Об этом сообщили на странице посольства России в Таиланде в социальных сетях. Отдыхающие застряли в другой стране из-за коронавируса.
Посольство России в Таиланде указало, что 14 апреля вывозной рейс вылетит из аэропорта в 11.25 по маршруту Бангкок-Новосибирск.
Так же в посольстве указали, какие документы нужно взять туристам с собой.
— Под каждый рейс Посольством подготовлено специальное письмо, которое нужно распечатать (наиболее предпочтительный вариант), вписать свои имя и фамилию, а также номер заграничного паспорта. Либо загрузить на ваше мобильное устройство, и при необходимости предъявлять властям по ходу вашего следования в аэропорт Суванапум, — уточнили на странице дипломатического представительства.
ИСТОЧНИК KP.RU