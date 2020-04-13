Ждали две недели: в Новосибирск прилетит чартер из охваченного коронавирусом Таиланда

13 Апр 2020 2020-04-13T15:35:23+03:00

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Во вторник, 14 апреля, и российских туристов вывезут из Таиланда в Новосибирск. Об этом сообщили на странице посольства России в Таиланде в социальных сетях. Отдыхающие застряли в другой стране из-за коронавируса.

Посольство России в Таиланде указало, что 14 апреля вывозной рейс вылетит из аэропорта в 11.25 по маршруту Бангкок-Новосибирск.

Так же в посольстве указали, какие документы нужно взять туристам с собой.

— Под каждый рейс Посольством подготовлено специальное письмо, которое нужно распечатать (наиболее предпочтительный вариант), вписать свои имя и фамилию, а также номер заграничного паспорта. Либо загрузить на ваше мобильное устройство, и при необходимости предъявлять властям по ходу вашего следования в аэропорт Суванапум, — уточнили на странице дипломатического представительства.

ИСТОЧНИК KP.RU