2020-04-13T14:26:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Как и где можно освятить куличи в Новосибирске в период коронавируса

Рассказываем, как и где можно освятить куличи в Новосибирске в период коронавируса
Екатерина КОМЯКОВА
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Куличи можно освятить, как обычно, в ближайших храмах.Куличи можно освятить, как обычно, в ближайших храмах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как и где можно освятить куличи в Новосибирске в период коронавируса – церкви и храмы продолжат свою работу в привычном режиме. Как обычно перед Пасхой можно будет освятить куличи в предпасхальную субботу. Начнется традиционное освящение во второй половине дня, точно время зависит от расписания каждого храма. Уточнить эти данные лучше всего в каждом храме отдельно.

В тоже время Глава Новосибирской митрополии Никодим и губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнили всем прихожанам об опасности заражения коронавирусной инфекцией в местах, где много людей. Поэтому желающим все же посетить храмы настоятельно рекомендуют воспользоваться всеми средствами защиты и не забывать держать дистанцию.

Кроме того митрополит обратился к верующим с отдельным обращением о праздничном богослужении:

- Обращаюсь к тем, кто знает и помнит об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно в тех местах, где находится большое количество людей, и кто ради своего здоровья и здоровья своих близких, следуя указаниям, в праздник Пасхи останется дома. Для вас, чтобы и вы в полной мере разделили радость Воскресения Христова, будет организована прямая трансляция пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора.

Трансляцию можно будет посмотреть на канале «ОТС» и на спутниковом канале «Союз» 19 апреля, начало в 00.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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