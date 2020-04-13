2020-04-13T14:21:24+03:00
Происшествия

Преступник с перевязанным лицом совершил налет на салон сотовой связи

Разбойник набросился на продавца с ножом, а затем забрал из кассы 37 тысяч
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Налетчика ждет суд.Налетчика ждет суд.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сотрудники МВД расследовали дело о налете на салон сотовой связи. Преступника ждет суд, а в ведомстве раскрыли подробности этого преступления, совершенного еще в прошлом году.

Криминальные события произошли 27 ноября прошлого года. Неизвестный вошел в салон в 20.20. Вероятно, продавец не придала особого значения тому, что лицо визитера было перевязано шарфом. А сам налетчик поначалу вел себя так, словно выбирает покупку.

- Некоторое время он разглядывал витрины и задавал сотруднице салона интересующие его вопросы. Выбрав удобный момент, мужчина достал нож и, нанеся им несколько ударов в область груди продавцу, забрал из кассы 37 тысяч рублей, после чего скрылся, - описывает преступление пресс-служба Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Пострадавшая сообщила о налете в полицию, и разбойника быстро поймали. Он даже не успел потратить свою добычу.

Во время следствия задержанный находился под стражей, а его дальнейшую судьбу определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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