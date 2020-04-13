Новосибирские рестораторы подарили 20 килограммов рыбы волонтерскому центру

13 Апр 2020 2020-04-13T13:36:03+03:00

Семейная пара - Вадим и Марина Посуховы, владельцы ресторана рыбной кухни «Четверг», решили поддержать волонтеров и медиков, работающих в условиях пандемии коронавируса

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В прошлую пятницу они привезли в волонтерский центр «Единой России» ящики со свежей рыбой - около 20 килограммов охлажденной форели. Одну 10-килограммовую коробку в тот же день предприниматели передали врачам городской инфекционной больницы № 1.

Как рассказала Марина Посухова, решение поддержать таким образом волонтеров и медиков было принято вместе с мужем.

- Мы всего час пробыли в волонтерском центре, но своими глазами увидели, какая нагрузка лежит на ребятах, сколько звонков они принимают. Потом съездили в инфекционную больницу № 1, познакомились со старшей медсестрой, передали медперсоналу рыбу. И волонтеры, и врачи были очень рады вниманию, - рассказала Посухова.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Форель для добровольцев и медработников - прямиком с омского рыбного завода «Бородино», с которым «Четверг» сотрудничает уже давно. По словам предпринимательницы, омские партнеры, занимающиеся разведением ценных пород рыб, акцию поддержали.

- Если эпидемическая ситуация в городе продлится, обязательно повторим акцию. Сейчас такое время - друг другу нужно помогать всем, чем можем, - добавила Посухова.

С каждым днем все больше предпринимателей и общественников поддерживают жителей, входящих в группу риска, а также самих волонтеров и медиков, на которых легла колоссальная нагрузка в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, активисты новосибирской общественной организации «Экология» под руководством Татьяны Ткачевой собрали продуктовые наборы для ветеранов города. Горячие обеды для ветеранов организовал ресторан «Бирхаус», а новосибирская предпринимательница Ирина Маталыга при помощи добровольцев волонтерского центра «ЕР» передала врачам букеты из своего цветочного салона.

- В период вынужденной самоизоляции и большой нагрузки на медиков эта помощь особенно важна. Опасность коронавирусной инфекции увеличила социальную дистанцию между людьми, но партия объединила всех неравнодушных, чтобы помочь друг другу в сложной ситуации. Общая солидарность и ответственность помогают всем пережить это непростое время, - отметила руководитель общественной приемной «Единой России» Елена Тырина.