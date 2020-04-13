Думали, так можно: два кафе попались на работе во время режима изоляции
Стало известно, что в Новосибирске два кафе попали под суд из-за нарушения режима. Одно из них продолжало работать, не смотря на запрет органов власти, на улице Плахотного, другое – на улице Станиславского.
Руководитель первого кафетерия – бистро «Shef» - признал свою вину, сказал, что продавал горячие блюда на территории заведения, посетители ели прямо в помещении.
– Считал, что просто необходимо ограничить посетителей до трех человек, – сказал в свое оправдание директор.
Другое кафе под названием «Голд», также работала в нарушение закона.
– Пояснил, что действительно осуществлял продажу продуктов питания, горячих блюд, которые посетители употребляли в помещении кафе, однако все нарушения устранены, – цитируют в суде показания второго директора.
Оба дела рассмотрены, предприятиям питания предписано в судебном порядке приостановить свою деятельность на 30 суток.
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