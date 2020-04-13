При первых симптомах — оставаться дома: в Новосибирской области усилят работу по выявлению и лечению ОРВИ

13 Апр 2020 2020-04-13T12:07:23+03:00

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Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Травников рассказал об усилении работы по выявлению и лечению ОРВИ, что поможет противодействовать распространению COVID-19 на территории нашего региона.

Андрей Травников отметил, что с 2020 года в регионе принимали активные меры по борьбе с гриппом. В результате количество заболевших гриппом и ОРВИ значительно снизилось. Система здравоохранения имеет резерв для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона попросил руководителей муниципальных районов и городских округов провести разъяснительную работу с руководителями подведомственных организаций и учреждений.

— При первых симптомах ОРВИ сотрудник должен оставаться дома, на самоизоляции. Руководители организаций должны проводить ежедневную термометрию сотрудников и опрос. При выявлении работников, которые чувствуют недомогание, отстранять их от работы, информировать об этом руководителей центральных городских и районных больниц, — подчеркнул губернатор Андрей Травников. — Возобновлять работу организаций, где скапливается большое количество людей, — это прежде всего торгово-развлекательные центры, кинотеатры, — до конца апреля считаю невозможным.

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