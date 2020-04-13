Не пугают даже штрафы: Новосибирск стал худшим городом-миллионником по самоизоляции
Новосибирск снова стал «двоечником» по самоизоляции среди мегаполисов России — на его улицах зафиксировали слишком много людей. По данным «Индекса самоизоляции Яндекса», Новосибирск сохраняет за собой последнюю строчку рейтинга городов-миллионников.
По состоянию на 13 часов понедельника, 13 апреля, индекс Новосибирска — 1,9 баллов. Хотя остальные миллионники тоже находятся в оранжевой и красной зоне, у столицы Сибири — худший результат.
Занимает Новосибирск последнюю строчку в рейтинге среди мегаполисов. Фото: «Индекс самоизоляции Яндекса»
Лучше всех себя среди мегаполисов показывают Москва (3,3 балла), Санкт-Петербург (3,1 балл) и Ростов-на-Дону (3,0 балла).
Напомним, за минувшие сутки в Новосибирске зафиксировано 8 новых случаев заражения коронавирусом. Пятеро из зараженных никуда не ездили и ни с кем из больных не контактировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU