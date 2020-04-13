2020-04-13T11:56:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Не пугают даже штрафы: Новосибирск стал худшим городом-миллионником по самоизоляции

С индексом 1,9 балла мы занимаем самую последнюю строчку
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирске сейчас слишком много народу. Фото: «Индекс самоизоляции Яндекса»В Новосибирске сейчас слишком много народу. Фото: «Индекс самоизоляции Яндекса»
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Новосибирск снова стал «двоечником» по самоизоляции среди мегаполисов России — на его улицах зафиксировали слишком много людей. По данным «Индекса самоизоляции Яндекса», Новосибирск сохраняет за собой последнюю строчку рейтинга городов-миллионников.

По состоянию на 13 часов понедельника, 13 апреля, индекс Новосибирска — 1,9 баллов. Хотя остальные миллионники тоже находятся в оранжевой и красной зоне, у столицы Сибири — худший результат.

Занимает Новосибирск последнюю строчку в рейтинге среди мегаполисов. Фото: «Индекс самоизоляции Яндекса»

Занимает Новосибирск последнюю строчку в рейтинге среди мегаполисов. Фото: «Индекс самоизоляции Яндекса»

Лучше всех себя среди мегаполисов показывают Москва (3,3 балла), Санкт-Петербург (3,1 балл) и Ростов-на-Дону (3,0 балла).

Напомним, за минувшие сутки в Новосибирске зафиксировано 8 новых случаев заражения коронавирусом. Пятеро из зараженных никуда не ездили и ни с кем из больных не контактировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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