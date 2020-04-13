2020-04-13T11:35:56+03:00
Общество

Мусорному оператору Новосибирска грозит разрыв контракта

Вопрос о судьбе регионального оператора будут решать депутаты Законодательного собрания Новосибирской области
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В редакции КП-Новосибирск состоялся Круглый стол в виртуальном формате. Фото: Анна Цветкова.В редакции КП-Новосибирск состоялся Круглый стол в виртуальном формате. Фото: Анна Цветкова.
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Судьба оператора, отвечающего за утилизацию ТКО в Новосибирской области, под вопросом. Депутаты регионального парламента намерены изучить вопрос разрыва контракта с ним. Об этом на Круглом столе в КП-Новосибирск рассказал депутат Дмитрий Козловский.

— В комитет поступил законопроект, согласно которому правительство региона может расторгнуть договор с регоператором в одностороннем порядке. Может произойти коллапс, если оператор сейчас не справится, а правительство не сможет расторгнуть с ним договор, — цитирует Козловского портал Выборы-2020.

Корень проблемы – в задолженности оператора перед компаниями, которые вывозят мусор с территорий домов. Впрочем, сами депутаты не имеют полномочий расторгнуть договор. Они будут обсуждать такую возможность для Правительства области.

— В Законодательное собрание поступил законопроект, 15 апреля мы будем рассматривать его на заседании комитета, а 30 апреля — на сессии в двух чтениях. И с 1 мая у правительства появится возможность расторгнуть договор с регоператором. Я думаю, это регоператора взбодрит и он будет лучше рассчитываться с перевозчиком, - сказал Дмитрий Козловский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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