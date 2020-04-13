Мусорному оператору Новосибирска грозит разрыв контракта
Судьба оператора, отвечающего за утилизацию ТКО в Новосибирской области, под вопросом. Депутаты регионального парламента намерены изучить вопрос разрыва контракта с ним. Об этом на Круглом столе в КП-Новосибирск рассказал депутат Дмитрий Козловский.
— В комитет поступил законопроект, согласно которому правительство региона может расторгнуть договор с регоператором в одностороннем порядке. Может произойти коллапс, если оператор сейчас не справится, а правительство не сможет расторгнуть с ним договор, — цитирует Козловского портал Выборы-2020.
Корень проблемы – в задолженности оператора перед компаниями, которые вывозят мусор с территорий домов. Впрочем, сами депутаты не имеют полномочий расторгнуть договор. Они будут обсуждать такую возможность для Правительства области.
— В Законодательное собрание поступил законопроект, 15 апреля мы будем рассматривать его на заседании комитета, а 30 апреля — на сессии в двух чтениях. И с 1 мая у правительства появится возможность расторгнуть договор с регоператором. Я думаю, это регоператора взбодрит и он будет лучше рассчитываться с перевозчиком, - сказал Дмитрий Козловский.
ИСТОЧНИК KP.RU