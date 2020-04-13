2020-04-13T11:19:15+03:00
Общество

«Один успел выскочить, второй — зацепился за кромку льда»: снегоход с рыбаками провалился под лед на водохранилище

Им вовремя на помощь подоспели сотрудники МЧС
Ульяна ДЖАНКОВА
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Спасатели рисковали жизнь, когда доставали из ледяной воды по хрупкому льду рыбаков. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской областиСпасатели рисковали жизнь, когда доставали из ледяной воды по хрупкому льду рыбаков. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
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В Новосибирске на водохранилище, в километре от берегу, у острова Умовский под лед провалился снегоход с двумя рыбаками. Это произошло вечером в воскресенье, 12 апреля. Один мужчина успел выскочить, второй попал в холодную воду. Глубина в том месте была около 5 метров. Сибиряку повезло, что он успел зацепиться буром за кромку льда. Тем не менее, в воде он провел минут 20. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Сотрудники МЧС спасли жизнь двум рыбакам, провалившимся под лед на снегоходе. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

Сотрудники МЧС спасли жизнь двум рыбакам, провалившимся под лед на снегоходе. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

Спасатели рисковали своими жизнями, чтобы выручить рыбаков, которые пренебрегли правилами и вышли на хрупкий лед.

— За грамотные действия при спасении людей сотрудников Бердского поисково-спасательного отряда Алексей Молчанов, Максим Моленко и Василий Насенко наградят, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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