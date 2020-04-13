Проголодался: новосибирец пытался вынести под одеждой ворованный бургер

13 Апр 2020 2020-04-13T10:40:23+03:00

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Многочисленные попытки краж были пресечены в минувшие выходные дни сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

11.04.2020г. в 13:27 в Ленинском районе в супермаркете на ул. Троллейная бойцы группы быстрого реагирования задержали девушку, пытавшуюся пронести мимо кассы неоплаченные товары: плитку шоколада, палку колбасы и флакон шампуня, всего на сумму 1355 рублей. Задержанная была передана сотрудникам полиции.

11.04.2020г. в 02:16 сигнал тревоги поступил из салона сотовой связи, расположенного на ул. Красный проспект в Заельцовском районе. Прибывшие в течение пяти минут бойцы группы быстрого реагирования обнаружили в здании взломанную входную дверь и поврежденные рольставни. Ещё одну дверь, ведущую в магазин, воры вскрыть не успели и в магазин не попали – подъехал экипаж охраны. Кража не удалась.

12.04.2020г. в 9:49 была зарегистрирована попытка кражи продуктов посетителем магазина, находящегося на ул. Лазурная в Октябрьском районе. По прибытии на место группы быстрого реагирования, мужчина рассчитался за товары, которые собирался украсть и был отпущен.

12.04.2020г. в 15:50 кнопку тревожной сигнализации нажали сотрудники супермаркета на площади К. Маркса в Ленинском районе. Прибывшим на вызов гвардейцам они указали на молодого человека, который пытался спрятать под одеждой и вынести из магазина бургер. В присутствии гвардейцев парень рассчитался за булочку с котлетой.

ИСТОЧНИК KP.RU