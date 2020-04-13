«На родину отправили только мертвых»: застрявшим в Новосибирске 132 киргизам оплатили жилье и питание
В понедельник, 13 апреля, в МИД Кыргызстана сообщили, что нашли временное решение пребывания своих граждан в Новосибирске.
Около 132 киргизов застряли в столице Сибири, потому что 11 апреля авиакомпания “S7» отменила рейс «Новосибирск-Бишкек-Новосибирск».
Это было связано с тем, что страна закрыла свое воздушное пространство из-за угрозы коронавируса.
— Временно граждане были размещены в гостинице. Им оплатили не только проживание, но и питание, а также кому требовалось медобследование, обеспечили работой, продлили необходимые миграционные документы, — сообщили в МИД. — Но тела троих умерших отправили в Кыргызстан через Казахстан автомобилем.
Людям оплатили проживание и питание. Фото: МИД Кыргызстана
Людям, оказавшимся в трудной ситуации, помогают активисты из числа местных киргизов.
Пока люди не могут улететь к себе на родину. Их попросили соблюдать все необходимые правила самоизоляции.
В консульстве напомнили, что они работаю круглосуточно. Телефон для вопросов: +79607812324.
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ИСТОЧНИК KP.RU