2020-04-13T10:38:09+03:00
Общество

«На родину отправили только мертвых»: застрявшим в Новосибирске 132 киргизам оплатили жилье и питание

Генеральное консульство просит своих граждан на время эпидемии коронавируса оставаться в России
Ульяна ДЖАНКОВА
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Около 132 жителя Кыргызстана застряли в Новосибирске. Фото: МИД КыргызстанаОколо 132 жителя Кыргызстана застряли в Новосибирске. Фото: МИД Кыргызстана
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В понедельник, 13 апреля, в МИД Кыргызстана сообщили, что нашли временное решение пребывания своих граждан в Новосибирске.

Около 132 киргизов застряли в столице Сибири, потому что 11 апреля авиакомпания “S7» отменила рейс «Новосибирск-Бишкек-Новосибирск».

Это было связано с тем, что страна закрыла свое воздушное пространство из-за угрозы коронавируса.

— Временно граждане были размещены в гостинице. Им оплатили не только проживание, но и питание, а также кому требовалось медобследование, обеспечили работой, продлили необходимые миграционные документы, — сообщили в МИД. — Но тела троих умерших отправили в Кыргызстан через Казахстан автомобилем.

Людям оплатили проживание и питание. Фото: МИД Кыргызстана

Людям оплатили проживание и питание. Фото: МИД Кыргызстана

Людям, оказавшимся в трудной ситуации, помогают активисты из числа местных киргизов.

Пока люди не могут улететь к себе на родину. Их попросили соблюдать все необходимые правила самоизоляции.

В консульстве напомнили, что они работаю круглосуточно. Телефон для вопросов: +79607812324.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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