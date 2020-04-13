«Люди скучают по зверям»: в новосибирском зоопарке установили веб-камеры

13 Апр 2020 2020-04-13T10:30:56+03:00

Посмотреть на зверей можно онлайн: вот так живут медведи. Фото: стоп-кадр

Теперь можно смотреть онлайн на белых медведей, тигров, кенгуру и обезьян

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В понедельник, 13 апреля, в новосибирском зоопарке поставили шесть веб-камер возле нескольких вольеров. Теперь по расписанию на сайте можно понаблюдать за белыми медведями, белыми тиграми, кенгуру Беннета и обезьянами — восточными колобусами и орангутанами.

— Сейчас онлайн-трансляция стала очень востребованной, после того как зоопарк закрыли для посетителей. Это не заменит полноценной прогулки, но даст возможность посмотреть на животных. Люди скучают по своим любимцам, — рассказали представители новосибирского зоопарка.

На сайте трансляции можно оставлять комментарии. Также можно задавать вопросы о животных — сотрудники зоопарка на них с радостью ответят.

Напомним, идею установить веб-камеры возле вольеров предложила мэру Новосибирска редакция КП-Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU