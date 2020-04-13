«Люди скучают по зверям»: в новосибирском зоопарке установили веб-камеры
В понедельник, 13 апреля, в новосибирском зоопарке поставили шесть веб-камер возле нескольких вольеров. Теперь по расписанию на сайте можно понаблюдать за белыми медведями, белыми тиграми, кенгуру Беннета и обезьянами — восточными колобусами и орангутанами.
— Сейчас онлайн-трансляция стала очень востребованной, после того как зоопарк закрыли для посетителей. Это не заменит полноценной прогулки, но даст возможность посмотреть на животных. Люди скучают по своим любимцам, — рассказали представители новосибирского зоопарка.
На сайте трансляции можно оставлять комментарии. Также можно задавать вопросы о животных — сотрудники зоопарка на них с радостью ответят.
Напомним, идею установить веб-камеры возле вольеров предложила мэру Новосибирска редакция КП-Новосибирск.
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ИСТОЧНИК KP.RU