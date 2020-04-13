«Положил его на скамейку»: у рыбака на вокзале украли удочки на 16 тысяч рублей
В линейный пункт полиции на станции Искитим обратился мужчина, он рассказал, что на станции Посевная у него украли рюкзак. Внутри сумки были рыболовные принадлежности на 16 тысяч рублей.
— Полицейские установили личность вора по камерам видеонаблюдения. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за различные преступления мужчина. Он рассказал, что пришел на станцию Посевная, чтобы уехать в город Черепаново, и на скамейке увидел рюкзак. Он его схватил и ушел. Прибыв в город, продал сумку с удочками таксисту. За все про все ему заплатили всего лишь 500 рублей, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
Полицейские нашли таксиста, которому продали ворованный рюкзак. Сумку вернули рыбаку.
Идет расследование уголовного дела.
У рыбака украли рюкзак с удочками на 16 тысяч рублей.
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