«Положил его на скамейку»: у рыбака на вокзале украли удочки на 16 тысяч рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T09:39:27+03:00

У рыбака украли рюкзак с рыболовными принадлежностями на 16 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД по СФО

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В линейный пункт полиции на станции Искитим обратился мужчина, он рассказал, что на станции Посевная у него украли рюкзак. Внутри сумки были рыболовные принадлежности на 16 тысяч рублей.

— Полицейские установили личность вора по камерам видеонаблюдения. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за различные преступления мужчина. Он рассказал, что пришел на станцию Посевная, чтобы уехать в город Черепаново, и на скамейке увидел рюкзак. Он его схватил и ушел. Прибыв в город, продал сумку с удочками таксисту. За все про все ему заплатили всего лишь 500 рублей, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Полицейские нашли таксиста, которому продали ворованный рюкзак. Сумку вернули рыбаку.

Идет расследование уголовного дела.

У рыбака украли рюкзак с удочками на 16 тысяч рублей.

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