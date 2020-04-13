2020-04-13T09:40:22+03:00
Происшествия

В Новосибирске автобус протаранил магазин

Об этом рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Магазин серьезно пострадал. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Магазин серьезно пострадал. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ до утра оберегали объект от проникновения посторонних лиц.

Бойцы группы быстрого реагирования, получив в 21.35 сигнал тревоги, прибыли в продуктовый магазин, расположенный на ул. Выборная, и увидели поражающую воображение картину: микроавтобус «Хёндай Старэкс» практически на метр с лишним находился внутри здания торгового павильона.

Так выглядел магазин. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.

Так выглядел магазин. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.

Очевидцы рассказали, что микроавтобус на большой скорости двигался по улице. В попытке избежать столкновения со встречным автомобилем, водитель резко свернул влево, не справился с управлением и въехал в здание магазина. В результате тарана стена магазина была разрушена почти на половину, а находящееся внутри имущество повреждено.

После того, как сотрудники ГИБДД закончили оформление документов по происшествию, эвакуировали микроавтобус, и доставили водителя в полицию, в магазине возникла необходимость обеспечения сохранности имущества.

Гвардейцы охраняли магазин до утра. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.

Гвардейцы охраняли магазин до утра. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.

До 9 часов утра сегодняшнего дня 74-ый экипаж ГБР ГВАРДИИ осуществлял непрерывную охрану объекта, пресекая малейшую возможность проникновения посторонних лиц и мародерства.

Ущерб, причиненный собственнику здания и арендаторам, устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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