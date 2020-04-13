2020-04-13T09:59:49+03:00
Общество

Ученики почти 500 сельских школ в Новосибирской области вернулись за парты

Министр образования объяснил, почему дети вышли с каникул
Надежда РЫЖКИНА
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Ученики сельских школ снова сели за парты.Ученики сельских школ снова сели за парты.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С понедельника, 13 апреля, почти 500 сельских школ Новосибирской области возобновили обучение в очной форме. Ребята начали заниматься в небольших группах — между учениками в классе установлена дистанция.

— Сегодня вновь заработали 496 сельских школ. В них учатся больше 40 тысяч учеников. Это, в основном, малокомплектные школы, где есть возможность совместить занятия с выполнением санитарных требований, — рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

Также он отметил, что в остальных школах идет вторая неделя дистанционного обучения. В детских садах работают 980 дежурных групп — их посещают 8 656 детей.

— По рекомендациям Роспотребнадзора села были разделены на группы, где есть заболевшие, и где нет. Там, где есть заболевшие, занятия проводятся дистанционно, где нет — разрешено очное обучение при соблюдении всех санитарных требований, — объяснил Сергей Федорчук корреспонденту КП-Новосибирск.

Напомним, ранее в региональном правительстве рассказывали о трех моделях обучения во время режима самоизоляции. Одна из них разрешала посещать малокомплектные школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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