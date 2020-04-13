2020-04-13T08:52:59+03:00
Общество

Как подать онлайн заявление на признание безработным во время самоизоляции в Новосибирске

Рассказываем, как подать онлайн заявление на признание безработным во время самоизоляции в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, как подать заявление на признание безработным во время самоизоляции в Новосибирске.Рассказываем, как подать заявление на признание безработным во время самоизоляции в Новосибирске.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 13 апреля, стало известно, как подать онлайн заявление на признание безработным во время самоизоляции в Новосибирске. Теперь все, ищущие работу, могут сделать это на портале «Работа в России». Об этом сообщило Правительство Новосибирской области. Временный порядок регистрации утвержден Постановлением Правительства РФ от 8 апреля. Для регистрации на портале должен быть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Заявление для поиска новой работы и на признание безработным можно подать онлайн в любое время суток. «Работа в России» действует для всех жителей страны.

– Через портал после регистрации сведения о гражданине, автоматически передаются в отдел занятости населения по его месту жительства. Сейчас все центры занятости удаленно работают, регистрируют граждан как безработных и назначают выплату пособий. Подают документы в виде электронных копий, – рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в отделе занятости населения Дзержинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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