2020-04-13T08:46:24+03:00
Общество

Гвардейцы спасли продавца из горящего магазина в Новосибирске

Об этом рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Гвардейцы помогли десяткам сибиряков. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Гвардейцы помогли десяткам сибиряков. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подытожили данные о работе групп быстрого реагирования в марте 2020 года.

Статистика показала, что за прошедший месяц экипажи ГБР совершили 786 боевых выездов. Все они – реакция АБ ГВАРДИЯ на поступавшие в дежурную часть тревожные события.

В результате за месяц гвардейцы 64 раза взаимодействовали с правоохранительными органами, задержали 25 граждан, преступивших закон, пресекли 224 правонарушения и предотвратили один пожар:

23 марта гвардейцы, прибывшие по тревоге в продуктовый магазин на ул. Шекспира в Дзержинском районе, обнаружили, что в электрощите произошло короткое замыкание. В условиях сильного задымления, с риском для собственной жизни, они помогли женщине-продавцу покинуть помещение и вызвали на место ЧП пожарно-спасательную службу. Благодаря их слаженным и оперативным действиям, распространение огня за пределы электрощита не было допущено. Никто не погиб и не пострадал

ИСТОЧНИК KP.RU

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