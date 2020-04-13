Мошенник обещал вахтовикам работу, но потом исчезал с их деньгами за авиабилет

13 Апр 2020 2020-04-13T07:59:58+03:00

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В Новосибирске под суд отправят 29-летнего мошенника, который выманивал деньги у людей по всей России. Он звонил им по телефону и представлялся их будущим работодателем.

Известно, что житель Новосибирска — родом из республики ближнего зарубежья. Три месяца, с ноября 2018 по февраль 2019 года, он обманывал людей по телефону и всего обогатился почти на 90 тысяч рублей.

— Подозреваемый находил в интернете резюме жителей различных регионов России и звонил им, называясь работодателем. Он предлагал им поработать на вахте с проживанием, обещал хорошую зарплату и условия труда. Если человек заинтересовывался, мошенник говорил, что для перелета кандидата к месту работы надо билет на самолет либо страховку, госпошлину и пропуск. Жертвы переводили деньги ему на карту, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Всего мужчина обманул так 11 человек, ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Ущерб потершим он уже частично возместил. Теперь его уголовное дело направят в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU