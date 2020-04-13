2020-04-13T07:13:22+03:00
Происшествия

Водителя, насмерть сбившего известного журналиста, отпустили, но запретили садиться за руль

Такую меру пресечению до оглашения приговора избрал суд
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водителя, сбившего насмерть известного журналиста, отпустили, но запретили ездить за рулем.Водителя, сбившего насмерть известного журналиста, отпустили, но запретили ездить за рулем.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Водителя, сбившего журналиста Антона Лучанского, выпустили, но временно запретил садиться за руль. Об этом говорится в сообщении Калининского районного суда.

— Было принято решение освободить немедленно из-под стражи в зале суда, избрать обвиняемому меру пресечения в виде запрета на период предварительного следствия по уголовному делу управлять автомобилем или иным транспортным средством, — сообщает Калининский районный суд.

Напомним, Антон Лучанский погиб в ДТП на улице Богдана Хмельницкого 30 марта. Телеведущего сбила иномарка, когда он выходил из трамвая. Момент трагедии попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель автомобиля, сбивший журналиста, несся на высокой скорости. После того, как он столкнулся с пассажиром трамвая, машину развернуло на дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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