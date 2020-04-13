Водителя, насмерть сбившего известного журналиста, отпустили, но запретили садиться за руль

13 Апр 2020 2020-04-13T07:13:22+03:00

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Водителя, сбившего журналиста Антона Лучанского, выпустили, но временно запретил садиться за руль. Об этом говорится в сообщении Калининского районного суда.

— Было принято решение освободить немедленно из-под стражи в зале суда, избрать обвиняемому меру пресечения в виде запрета на период предварительного следствия по уголовному делу управлять автомобилем или иным транспортным средством, — сообщает Калининский районный суд.

Напомним, Антон Лучанский погиб в ДТП на улице Богдана Хмельницкого 30 марта. Телеведущего сбила иномарка, когда он выходил из трамвая. Момент трагедии попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель автомобиля, сбивший журналиста, несся на высокой скорости. После того, как он столкнулся с пассажиром трамвая, машину развернуло на дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU