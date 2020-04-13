«Сама слезть не смогла»: девочка застряла на крыше трансформаторной будки

13 Апр 2020 2020-04-13T07:04:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске в одном из дворов 11-летняя девочка гуляла без присмотра родителей. В это время ребенок умудрился залезть на крышу трансформаторной будки. Но слезть сама с крыши девочка не смогла. Это произошло днем в субботу, 11 апреля, на улице Железнодорожной. На помощь ей приехали спасатели.

— Звонок поступил в дежурный отдел в 15:36. Прибыв на место, спасатели обнаружили на крыше трансформаторной будки девочку подростка. Они поставили к стене одноэтажки раздвижную лестницу и помогли девочке спуститься с крыши. При этом один из спасателей контролировал ее спуск, находясь рядом, — написали на своей официальной странице в соцсетях «Спасатели МАСС».

Девочку сразу передали родителям. Травм у нее не было, и медицинская помощь не понадобилась.

Спасатели помогли девочке слезть с трансформаторной будки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU