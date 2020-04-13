«Пятеро никуда не ездили, с заболевшими не общались»: в Новосибирске восемь новых заболевших коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T06:09:50+03:00

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За последние сутки в Новосибирской области зафиксировано восемь новых случаев коронавируса.

— Двое приехали из Казахстана и Москвы. Один пациент — близкий родственник ранее заболевшего. Пять человек никуда за пределы Новосибирской области не выезжали и с уже выявленными пациентами не контактировали. Специалисты Роспотребнадзора проводят расследование по каждому такому случаю, чтобы найти носителей инфекции, — рассказали в оперштабе.

Всего с начала эпидемии в Новосибирской области выявлено 46 больных коронавирусом, десять из них выписаны. Их контрольные результаты показали отрицательный результат. Также в больнице находятся 23 ребенка с подозрением на коронавирус. Пока в регионе не зафиксирован ни один случай заражения среди детей.

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, в Новосибирске выявили сразу 10 больных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU