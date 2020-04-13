«Онлайн-оценки и задания на неделю вперед»: в министерстве образования рассказали школам, как учиться дистанционно
После жалоб родителей и учителей в Новосибирске обсудили проблемы учебы на удаленке.
С переходом на новый формат на педагогов, детей и их родителей разом легла огромная нагрузка, теперь и те и другие вынуждены проводить у мониторов компьютера очень много времени, что совсем не на пользу здоровью.
Региональный минобр разработало перечень список рекомендаций для школ. Основная их задача — облегчить процесс обучения на удаленке. Об этом сообщило издание «Сибкрай.ru».
Заместитель министра образования Новосибирской области Ирина Мануйлова рекомендовала учителям составить расписание, адаптированное к дистанционной форме обучения.
Еще одно из предложений, давать школьникам задания на неделю вперед, чтобы они сами, каким удобно их выполняли. Таким образом, можно будет избежать перегрузки и детей, и их родителей, которые вынуждены помогать детям.
Также, чтобы нагрузки было меньше, школам разрешили завершить в этом году обучение по таким предметам, как ИЗО, ОБЖ, физкультура, технология, родной язык и родная речь, литература, музыка, второй иностранный язык, основы религиозных культур и светской этик в классах с 1 по 8.
Кроме того, минобр предложил школам использовать онлайн-оценки — это специальные системы, которые сами обработают результат и оценят его.
Ирина Мануйлова отметила, что если вдруг образовательная платформа зависла или требует оплаты, обращаться в министерство образования.
И главное, перед учителями поставили задачу оценить именно базовые умения и знания у школьников, сосредоточить все свое внимание именно на этом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU