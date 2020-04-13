«Онлайн-оценки и задания на неделю вперед»: в министерстве образования рассказали школам, как учиться дистанционно

13 Апр 2020 2020-04-13T05:34:30+03:00

В министерстве образования выпустили рекомендации для школ, как учиться на удаленке. Фото: «Сибкрай.ru»

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После жалоб родителей и учителей в Новосибирске обсудили проблемы учебы на удаленке.

С переходом на новый формат на педагогов, детей и их родителей разом легла огромная нагрузка, теперь и те и другие вынуждены проводить у мониторов компьютера очень много времени, что совсем не на пользу здоровью.

Региональный минобр разработало перечень список рекомендаций для школ. Основная их задача — облегчить процесс обучения на удаленке. Об этом сообщило издание «Сибкрай.ru».

Заместитель министра образования Новосибирской области Ирина Мануйлова рекомендовала учителям составить расписание, адаптированное к дистанционной форме обучения.

Еще одно из предложений, давать школьникам задания на неделю вперед, чтобы они сами, каким удобно их выполняли. Таким образом, можно будет избежать перегрузки и детей, и их родителей, которые вынуждены помогать детям.

Также, чтобы нагрузки было меньше, школам разрешили завершить в этом году обучение по таким предметам, как ИЗО, ОБЖ, физкультура, технология, родной язык и родная речь, литература, музыка, второй иностранный язык, основы религиозных культур и светской этик в классах с 1 по 8.

Кроме того, минобр предложил школам использовать онлайн-оценки — это специальные системы, которые сами обработают результат и оценят его.

Ирина Мануйлова отметила, что если вдруг образовательная платформа зависла или требует оплаты, обращаться в министерство образования.

И главное, перед учителями поставили задачу оценить именно базовые умения и знания у школьников, сосредоточить все свое внимание именно на этом.

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ИСТОЧНИК KP.RU