2020-04-13T05:34:30+03:00
Общество

«Онлайн-оценки и задания на неделю вперед»: в министерстве образования рассказали школам, как учиться дистанционно

Новые рекомендации должны упростить процесс обучения в непривычном формате
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В министерстве образования выпустили рекомендации для школ, как учиться на удаленке. Фото: «Сибкрай.ru»В министерстве образования выпустили рекомендации для школ, как учиться на удаленке. Фото: «Сибкрай.ru»
Изменить размер текста:

После жалоб родителей и учителей в Новосибирске обсудили проблемы учебы на удаленке.

С переходом на новый формат на педагогов, детей и их родителей разом легла огромная нагрузка, теперь и те и другие вынуждены проводить у мониторов компьютера очень много времени, что совсем не на пользу здоровью.

Региональный минобр разработало перечень список рекомендаций для школ. Основная их задача — облегчить процесс обучения на удаленке. Об этом сообщило издание «Сибкрай.ru».

Заместитель министра образования Новосибирской области Ирина Мануйлова рекомендовала учителям составить расписание, адаптированное к дистанционной форме обучения.

Еще одно из предложений, давать школьникам задания на неделю вперед, чтобы они сами, каким удобно их выполняли. Таким образом, можно будет избежать перегрузки и детей, и их родителей, которые вынуждены помогать детям.

Также, чтобы нагрузки было меньше, школам разрешили завершить в этом году обучение по таким предметам, как ИЗО, ОБЖ, физкультура, технология, родной язык и родная речь, литература, музыка, второй иностранный язык, основы религиозных культур и светской этик в классах с 1 по 8.

Кроме того, минобр предложил школам использовать онлайн-оценки — это специальные системы, которые сами обработают результат и оценят его.

Ирина Мануйлова отметила, что если вдруг образовательная платформа зависла или требует оплаты, обращаться в министерство образования.

И главное, перед учителями поставили задачу оценить именно базовые умения и знания у школьников, сосредоточить все свое внимание именно на этом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
Водителя, насмерть сбившего известного журналиста, отпустили, но запретили садиться за руль
«Сама слезть не смогла»: девочка застряла на крыше трансформаторной будки
«Вы бы знали, что они творят»: бывший полицейский предлагает новосибирцам массаж с козами
«Пятеро никуда не ездили, с заболевшими не общались»: в Новосибирске восемь новых заболевших коронавирусом
«Онлайн-оценки и задания на неделю вперед»: в министерстве образования рассказали школам, как учиться дистанционно
«Бросило в жар, потом затошнило»: сибирячка пожаловалась на то, что ее отравили роллами
«Не понтуюсь этим, но факт»: известный рэп-исполнитель пожертвовал приюту для животных 100 тысяч рублей
«Растворил рубец на сердце»: врачи рассказали, эффективно ли горячее обертывание при коронавирусе
«Он с нами навсегда»: вирусолог объяснил, почему не надо бояться коронавируса
Как встречать Пасху дома во время коронавируса: советы батюшки
Батюшка объяснил, крестят ли ребенка во время вспышки коронавируса
«Я стал кашлять, поднялась температура»: Александр Васильев оказался в Коммунарке с подозрением на коронавирус
«Татьяна общается»: директор Булановой рассказал о состоянии певицы, госпитализированной с подозрением на инсульт
«Первый раз видела очередь из скорых. Это жутко»: сибирячка рассказала, что творится в инфекционной больнице