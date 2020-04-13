«Бросило в жар, потом затошнило»: сибирячка пожаловалась на то, что ее отравили роллами
Жительница Новосибирска заказала вечером доставку роллов на дом. Но в итоге ужин закончился плохим самочувствием.
— Привезли, роллы аккуратные, тёплые и ароматные. Под фильм медленно съели 18 кусочков, вполне приличные на вкус. От них бросило сначала в жар, затем появилась тяжесть, а позже — тошнота, — написала сибирячка на странице revizor.nsk.
По словам женщины, больше ничего в тот день, кроме роллов, она не ела. Чтобы убедиться, что именно роллы стали причиной плохого самочувствия сибирячка, ими еще и позавтракала. В итоге все симптомы отравления повторились.
В доставке свою вину не признали, деньги не вернули.
— Для того, чтобы магазин вернул деньги, нужно предъявить доказательства, что нарушены права потребителя. Здесь, раз женщина не сходила к врачу, то никаких доказательств нет. Если бы сходила, тогда бы смотрели, есть ли связь между отравлением и роллами. Теоретически она свои права не защитит, но может написать жалобу в Роспотребнадзор, чтобы этот магазин проверили, — объяснил юрист Константин Зиновьев.
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