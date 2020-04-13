«Не понтуюсь этим, но факт»: известный рэп-исполнитель пожертвовал приюту для животных 100 тысяч рублей
Популярный в России рэп-исполнитель Алексей Долматов, больше известный как Гуф, перевел на счет приюта для животных «Верный друг» 100 тысяч рублей. Об этмо рассказали сами волонтеры.
— Ребята, хотим поделиться с вами невероятной историей и новостью. Мне поступил звонок из Москвы с предложением о помощи нашему приюту. Когда я поняла с кем говорю, у меня пропал дар речи. Это был Алексей Долматов. Первая мысль: меня разыграли, — поделилась зоозащитница Инга в Инстаграме.
Но звонок оказался на самом деле от «звезды»: спустя некоторое время счет приюта поступила сумма внушительная сумма. Волонтеры признаются, что это было неожиданно, особенно сейчас в тяжелые времена.
Гуф перевел на счет приюта сто тысяч рублей. Фото: _priuyt_verniy_drug_
Буквально за несколько дней до этого зоозащитники обратились ко всем неравнодушным с просьбой помочь. У приюта заканчивался сухой корм для собак.
— В день, чтобы накормить всех собак необходимо 32 килограмма корма. Так же, у нас на попечении две старушки, Лола и Кнопа, они нуждается в особом питание. Мы варим им гречку с курицей и говядиной, это дорогое удовольствие, но жизненно необходимое, — писали несколько дней назад волонтеры.
— Мне показали видео, что приюту из Новосибирска нужна помощь. Я перевел туда сотку. Не понтуюсь этим, как факт, что я что-то сделал хорошее для собак, — рассказал в прямом эфире в Инстаграме Алексей Довлатов.
Напомним, что на Гуфа недавно пожаловались больше трех тысяч зоозащитников за то, что он в конце марта натравил свою овчарку Гуччи на соседского пса. Происходящее он транслировал в прямом эфире в Instagram. За это его вызвали в полицию, там он дал объяснения.
Гуф помог новосибирскому приюту для животных.
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