«Не понтуюсь этим, но факт»: известный рэп-исполнитель пожертвовал приюту для животных 100 тысяч рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T04:21:23+03:00

Приюту для животных из Новосибирск нужна была помощь, у них заканчивался корм для собак. Фото: _priuyt_verniy_drug_

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Популярный в России рэп-исполнитель Алексей Долматов, больше известный как Гуф, перевел на счет приюта для животных «Верный друг» 100 тысяч рублей. Об этмо рассказали сами волонтеры.

— Ребята, хотим поделиться с вами невероятной историей и новостью. Мне поступил звонок из Москвы с предложением о помощи нашему приюту. Когда я поняла с кем говорю, у меня пропал дар речи. Это был Алексей Долматов. Первая мысль: меня разыграли, — поделилась зоозащитница Инга в Инстаграме.

Но звонок оказался на самом деле от «звезды»: спустя некоторое время счет приюта поступила сумма внушительная сумма. Волонтеры признаются, что это было неожиданно, особенно сейчас в тяжелые времена.

Гуф перевел на счет приюта сто тысяч рублей. Фото: _priuyt_verniy_drug_

Буквально за несколько дней до этого зоозащитники обратились ко всем неравнодушным с просьбой помочь. У приюта заканчивался сухой корм для собак.

— В день, чтобы накормить всех собак необходимо 32 килограмма корма. Так же, у нас на попечении две старушки, Лола и Кнопа, они нуждается в особом питание. Мы варим им гречку с курицей и говядиной, это дорогое удовольствие, но жизненно необходимое, — писали несколько дней назад волонтеры.

— Мне показали видео, что приюту из Новосибирска нужна помощь. Я перевел туда сотку. Не понтуюсь этим, как факт, что я что-то сделал хорошее для собак, — рассказал в прямом эфире в Инстаграме Алексей Довлатов.

Напомним, что на Гуфа недавно пожаловались больше трех тысяч зоозащитников за то, что он в конце марта натравил свою овчарку Гуччи на соседского пса. Происходящее он транслировал в прямом эфире в Instagram. За это его вызвали в полицию, там он дал объяснения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/772674" frameborder="0"></iframe> Гуф помог новосибирскому приюту для животных.

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