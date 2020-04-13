2020-04-13T04:00:22+03:00
Коронавирус Covid-19

«Растворил рубец на сердце»: врачи рассказали, эффективно ли горячее обертывание при коронавирусе

Ролик израильского доктора, советующего этот метод лечения, распространяется по соцсетям
Надежда РЫЖКИНА
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Глава израильского института психосоматики Эли Тальберг считает, что горячее обертывание поможет справиться с коронавирусной пневмониейГлава израильского института психосоматики Эли Тальберг считает, что горячее обертывание поможет справиться с коронавирусной пневмониейФото: кадр из фильма
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В интернете набирает популярность видео с участием Эли Тальберг, доктора и главы израильского института психосоматики. В ролике медик рассказывает об очень эффективном, на его взгляд, методе лечения пневмонии — горячем обертывании. Его в начале 20 века применял доктор медицины Абрам Залманов при лечении бронхитов, пневмонии, трахеитов и туберкулеза легких.

— Про эффективность этого метода борьбы с фиброзом говорит тот факт, что у себя профессор Залманов растворил рубец на сердце после инфаркта, который перенес в пожилом возрасте, — утверждает Эли Тальберг, хотя клиническую апробацию горячее обертывание не прошло и не применяется в клинках.

Логичность горячего обертывания доктор объясняет тем, что коронавирус вызывает фиброз и пневмонию. Для борьбы с ними надо активизировать работу легких глубоким прогреванием.

Действительно ли этот метод эффективен? Kp.ru спросила об том Зухру Павлову, эндокринолога, старшего научного сотрудника факультета фундаментальной медицины МГУ.

— Первая моя специальность – анестезиология и реаниматология. В реанимации используется многое для борьбы с пневмониями. И есть методы, подтвержденные и эффективные. А вот про эффект от обертываний я ничего не слышала. Мне кажется, что сейчас будет просто физически людям некогда обертывать пациентов, пытаясь им помочь, тем более раз эффективность не подтверждена, — говорит Зухра Павлова.

Врач советует не экспериментировать с горячим обертыванием и дома:

— Это подразумевает изменение температуры тела. и даже если обертывание изначально горячее, то потом оно может привести к переохлаждению, а оно в свою очередь приведет к снижению иммунитета. Так человек может подхватить другие бактериальные или вирусные инфекции. Мне кажется, что это не только бестолковая, но и очень опасная рекомендация, — отвечает Зухра Павлова.

Коронавирус: как спасти больного ..Метод профессора Залманова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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