2020-04-13T03:00:33+03:00
Общество

«Он с нами навсегда»: вирусолог объяснил, почему не надо бояться коронавируса

Эксперты ответили, что будет, когда COVID-19 победят
Ульяна ДЖАНКОВА
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Коронавирус останется в популяции навсегда.Коронавирус останется в популяции навсегда.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал kp.ru, почему коронавируса не стоит бояться.

— За все это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока полностью уничтожили только натуральную оспу. Для этого понадобились усилия всего мира, согласие, хорошая вакцина. Причем к моменту ликвидации заболеваемость уже была не всеобщая, только в отдельных регионах. Коронавирус же не уничтожить, потому что нет ни специфических лекарств, ни вакцины пока.

Виталий Зверев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин

Виталий Зверев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин

Ученый сравнил COVID-19 с гриппом, но не первой тяжести. Он отметил, что коронавирусом переболеет 70% людей.

При этом Виталий Зверев призвал не паниковать, ведь у большинства болезнь пройдет в легкой форме, либо совсем незаметно.

Главная задача сейчас справиться с эпидемией, а дальше нужно смотреть, какой появится у населения иммунитет к вирусу. Это покажет, столкнемся ли мы еще когда-нибудь с подобными вспышками.

Ученый отметил, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни насовсем, иногда им будут люди болеть.

Напомним, в Новосибирской области с начала эпидемии зарегистрировано 38 больных коронавирусом, десять из них уже выздоровели, их выписали из больницы. Среди заболевших новосибирцев только один был в тяжелом состоянии, он подключен к ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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