2020-04-12T20:37:41+03:00
Общество

Как встречать Пасху дома во время коронавируса: советы батюшки

Священник объяснил, как встречать Пасху дома во время коронавируса
Татьяна СОЛОВОВА
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Встретить Пасху дома с семьей можно веесло.Встретить Пасху дома с семьей можно веесло.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В храмы во время эпидемии ходить не рекомендовано, поэтому верующие задаются вопросом: как встречать Пасху дома во время коронавируса. Вот что советует священник Павел Островский.

- Чтение Евангелия, в мире с родственниками. Можно смотреть трансляции богослужений из родного храма, пасхальные фильмы, - рекомедует батюшка.

Теже не возбраняется нарядить дом пасхальными украшениями, устроить пасхальную трапезу, испечь куличи, покрасить яйца.

- Крестный ход сделайте с детьми дома утром и вечером. Пойте с балкона «Христос воскресе!» всем двором. Христосуйтесь друг на друга с балкона на балкон, - рассказал kp.ru отец Павел. - Все зависит от настроения.

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Священник ответил на семь главных вопросов о том, что делать верующим в ситуации коронавируса (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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