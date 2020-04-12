Как встречать Пасху дома во время коронавируса: советы батюшки
В храмы во время эпидемии ходить не рекомендовано, поэтому верующие задаются вопросом: как встречать Пасху дома во время коронавируса. Вот что советует священник Павел Островский.
- Чтение Евангелия, в мире с родственниками. Можно смотреть трансляции богослужений из родного храма, пасхальные фильмы, - рекомедует батюшка.
Теже не возбраняется нарядить дом пасхальными украшениями, устроить пасхальную трапезу, испечь куличи, покрасить яйца.
- Крестный ход сделайте с детьми дома утром и вечером. Пойте с балкона «Христос воскресе!» всем двором. Христосуйтесь друг на друга с балкона на балкон, - рассказал kp.ru отец Павел. - Все зависит от настроения.
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ИСТОЧНИК KP.RU