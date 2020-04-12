Батюшка объяснил, крестят ли ребенка во время вспышки коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T18:22:36+03:00

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Крестят ли ребенка во время вспышки коронавируса - важный вопрос, который волнует верующих. На него ответил настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» отец Иоанна Тераудс.

- Выбор однозначно будет за родителями. Нужно знать, что Церковь принимает меры по максимальному снижению риска подвергнуть здоровье малыша, родителей и гостей опасности, - пояснил kp.ru батюшка.

То есть если вы в целях безопасности решите покрестить ребенка на нексолько недель позже, никто осуждать не будет. А если решите все-таки прийти в храм, то там постараются обеспечить максимальную безопасность для вас и малыша. К примеру, продезинфецируют купель и сменят святую воду. А миропомазание совершат одноразовыми палочками.

- Вы можете прийти на Таинство, надев на себя медицинскую маску, и никто Вас за это не осудит, - объяснил отец Иоанна Тераудс.

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ИСТОЧНИК KP.RU