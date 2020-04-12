2020-04-12T18:22:36+03:00
Общество

Батюшка объяснил, крестят ли ребенка во время вспышки коронавируса

Священник рассказал, крестят ли ребенка во время вспышки коронавируса
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Крещение детей можно перенести по решению родителей.Крещение детей можно перенести по решению родителей.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

Крестят ли ребенка во время вспышки коронавируса - важный вопрос, который волнует верующих. На него ответил настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» отец Иоанна Тераудс.

- Выбор однозначно будет за родителями. Нужно знать, что Церковь принимает меры по максимальному снижению риска подвергнуть здоровье малыша, родителей и гостей опасности, - пояснил kp.ru батюшка.

То есть если вы в целях безопасности решите покрестить ребенка на нексолько недель позже, никто осуждать не будет. А если решите все-таки прийти в храм, то там постараются обеспечить максимальную безопасность для вас и малыша. К примеру, продезинфецируют купель и сменят святую воду. А миропомазание совершат одноразовыми палочками.

- Вы можете прийти на Таинство, надев на себя медицинскую маску, и никто Вас за это не осудит, - объяснил отец Иоанна Тераудс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как крестить ребенка в период коронавируса: отвечает отец Иоанн Тераудс

Батюшка рассказал, опасно ли откладывать крещение ребенка из-за коронавируса (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Батюшка объяснил, крестят ли ребенка во время вспышки коронавируса
«Я стал кашлять, поднялась температура»: Александр Васильев оказался в Коммунарке с подозрением на коронавирус
«Татьяна общается»: директор Булановой рассказал о состоянии певицы, госпитализированной с подозрением на инсульт
«Первый раз видела очередь из скорых. Это жутко»: сибирячка рассказала, что творится в инфекционной больнице
А как же самоизоляция? В Вербное воскресенье новосибирцы пришли в храмы
В Новосибирске отец и сын скрутили вора, который ограбил пенсионерку
Сходили за хлебушком на 30 тысяч: супругов из Новосибирска оштрафовали за нарушение самоизоляции
Бабушка украла айфон, пока стояла в очереди за справкой о несудимости
«Один из заболевших – дальнобойщик, он в тяжелом состоянии»: стало известно еще о 10 заразившихся коронавирусом в Новосибирске
Аллергия во время самоизоляции в Новосибирске: в минздраве объяснили, что делать больным
Поиски 8-летнего мальчика с самокатом, пропавшего в Новосибирске, завершены
Ушел погулять и не вернулся: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик с самокатом
Юрист объяснил, как вести себя во время режима самоизоляции, чтобы не получить штраф
Александр Мясников о коронавирусе: «Российское здравоохранение подготовлено лучше немецкого»
Куклы прошлого века, самовар как у Николая II и монгольские маски: что продают на блошином рынке в Новосибирске
Военные показали, как строится медцентр для больных коронавирусом в Новосибирске
Вирусолог Сергей Нетесов: «Количество заболевших коронавирусом будет только увеличиваться»
«Продали за 50 рублей»: сибиряк пожаловался, что в аптеках повышают цены на маски
Запретят ли весеннюю охоту в Новосибирске во время самоизоляции: правительство сделало официальный комментарий
Какие предприятия и сферы услуг откроются в Новосибирске с 12 апреля 2020 года
Идем на ноготочки: в Новосибирске снова начинают работать салоны красоты
«Огонь подходит близко к селам»: под Новосибирском начались пожары из-за пала травы
«Прокатил заправщика на капоте»: полиция Новосибирска разыскивает водителей, ворующих бензин
«Тело нашли пожарные»: 20-летний парень погиб в загоревшемся общежитии