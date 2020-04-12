2020-04-12T17:30:50+03:00
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«Я стал кашлять, поднялась температура»: Александр Васильев оказался в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Благодаря Елене Малышевой его поместили в хорошую палату
Татьяна СОЛОВОВА
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Александр Васильев сейчас в больнице.Александр Васильев сейчас в больнице.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Коммунарке с подозрением на инсульт оказался ведущий «Модного приговора» Александр Васильев. Как в соцсетях рассказал сам историк моды, болеть он начал с 5 апреля: у него появился кашель, поднялась температура.

- Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова. Узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала Скорую помощь», - передает сайт kp.ru слова Александра Васильева.

Когда приехали врачи, то сразу взяли тест на коронавирус. И хотя ведущий сначала не хотел госпитализироваться, его все-таки увезли в Коммунарку.

- Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день, - резюмировал Васильев.

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Ведущий «Модного приговора» в палате работает за компьютером и отвечает на звонки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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