«Татьяна общается»: директор Булановой рассказал о состоянии певицы, госпитализированной с подозрением на инсульт
После того, как певица Татьяна Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, поклонники переживали, что происходит с артисткой. Впервые о состоянии Булановой рассказал ее директор Константин Сергеев.
В эксклюзивном интервью kp.ru он заверил, что Татьяна Буланова находится под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник – в медицинском центре имени Алмазова. И волноваться не стоит:
- Мы с Татьяной сегодня на связи с 6.30 утра, общаемся – переписываемся. С ней все хорошо. Никаких поводов для беспокойства нет, - рассказал kp.ru директор певицы Константин Сергеев.
Напомним, что клиника, где оказалась Татьяна Буланова, специализируется на помощи оказании кардиологической и кардиохирургической помощи пациентам с подозрением на инсульт. И вся необходимая помощь была оказана вовремя.
ИСТОЧНИК KP.RU