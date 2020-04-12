«Татьяна общается»: директор Булановой рассказал о состоянии певицы, госпитализированной с подозрением на инсульт

12 Апр 2020 2020-04-12T16:42:21+03:00

Он заверил, что с артисткой все в порядке

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После того, как певица Татьяна Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, поклонники переживали, что происходит с артисткой. Впервые о состоянии Булановой рассказал ее директор Константин Сергеев.

В эксклюзивном интервью kp.ru он заверил, что Татьяна Буланова находится под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник – в медицинском центре имени Алмазова. И волноваться не стоит:

- Мы с Татьяной сегодня на связи с 6.30 утра, общаемся – переписываемся. С ней все хорошо. Никаких поводов для беспокойства нет, - рассказал kp.ru директор певицы Константин Сергеев.

Напомним, что клиника, где оказалась Татьяна Буланова, специализируется на помощи оказании кардиологической и кардиохирургической помощи пациентам с подозрением на инсульт. И вся необходимая помощь была оказана вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU