2020-04-12T16:14:32+03:00
Коронавирус Covid-19

«Первый раз видела очередь из скорых. Это жутко»: сибирячка рассказала, что творится в инфекционной больнице

Женщина написала откровенный пост в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Скорые выстроились в очередь. Фото: с личной страницы автора поста.Скорые выстроились в очередь. Фото: с личной страницы автора поста.
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Сибирячка Татьяна оказалась в инфекционной больнице после того, как в течении почти трех недель не могла вылечить простуду. Она сменила несколько антибиотиков, но результата не было. Поэтому когда она обратилась в службу 112, к ней приехала скорая. Врач предложил сибирячке сдать анализ на коронавирус, и она согласилась. Когда Татьяна приехала в больницу, то увидела своими глазами, что там происходит. И рассказала об этом в соцсетях.

- Первый раз видела у приемного покоя очередь из скорых, это выглядит очень жутко. В очереди мы простояли почти час, в первую очередь принимали самых тяжелых больных и их было очень много, - написала Татьяна. - Сейчас в новостях написали, что было принято только на госпитализацию 59 больных! А еще сколько прошло таких как я, просто сдать анализ. У врача, который меня принимала были такие уставшие глаза. Нагрузка уже сейчас на них просто неимоверная, и это при таком малом количестве в Новосибирске больных коронавирусом.

Напоследок Татьяна попросила всех соблюдать режим самоизоляции и сидеть дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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