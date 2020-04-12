В Новосибирске отец и сын скрутили вора, который ограбил пенсионерку

12 Апр 2020 2020-04-12T13:20:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в субботу, 11 апреля, в Аккадемгородке на 75-летнюю пенсионерку напал грабитель. Пожилая женщина шла мимо дома №34 по улице Иванова, когда вор вырвал у нее из рук сумку: там находился кошелек с 6 тысячами рублями. И неизвестно, чем бы эта история закончилась, если бы не вмешались случайные прохожие.

- Отец и сын, которые стали очевидцами произошедшего, сумели догнать и задержать злоумышленника, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Они же и передали жулика приехавшим сотрудникам полиции, которые и выяснили, грабитель уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей.

- Это 38-летний житель Калининского района, ранее судимый за кражу и разбой, - пояснили в ведомстве.

Вору уже предъявлено обвинение в грабеже: ему грозит до семи лет лишения и штраф в размере до 10 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU