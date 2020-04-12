2020-04-12T13:20:51+03:00
Происшествия

В Новосибирске отец и сын скрутили вора, который ограбил пенсионерку

Они передали жулика приехавшим полицейким
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибиряки передали вора полиции.Сибиряки передали вора полиции.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Днем в субботу, 11 апреля, в Аккадемгородке на 75-летнюю пенсионерку напал грабитель. Пожилая женщина шла мимо дома №34 по улице Иванова, когда вор вырвал у нее из рук сумку: там находился кошелек с 6 тысячами рублями. И неизвестно, чем бы эта история закончилась, если бы не вмешались случайные прохожие.

- Отец и сын, которые стали очевидцами произошедшего, сумели догнать и задержать злоумышленника, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Они же и передали жулика приехавшим сотрудникам полиции, которые и выяснили, грабитель уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей.

- Это 38-летний житель Калининского района, ранее судимый за кражу и разбой, - пояснили в ведомстве.

Вору уже предъявлено обвинение в грабеже: ему грозит до семи лет лишения и штраф в размере до 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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