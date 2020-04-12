Сходили за хлебушком на 30 тысяч: супругов из Новосибирска оштрафовали за нарушение самоизоляции

12 Апр 2020 2020-04-12T11:37:23+03:00

Им выписали штраф – 15 тысяч рублей на каждого

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Семейная пара из Новосибирска вернулась после отпуска в Таиланде в конце марта: прямо в аэропорту им вручили памятку, что две недели они должны находиться на самоизоляции. Но они нужного срока не выдержали и нарушили режим.

- Новосибирец уверяет, что буквально за сутки до нарушения самоизоляции старенькая мама попросила его купить хлеб. Чувствовали они себя хорошо, поэтому согласились, - рассказал источник КП-Новосибирск.

В магазин супруги поехали на машине, и уже в дороге им на сотовый позвонили сотрудники полиции.

- Новосибирцам пришлось сразу же вернуться домой, - продолжает источник КП-Новосибирск.

В итоге на каждого из супругов составили протокол: оштрафовали и новосибирца, и его жену на 15 тысяч рублей. Так что в сумме поход за хлебом обошелся в 30 тысяч рублей.

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