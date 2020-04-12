«Один из заболевших – дальнобойщик, он в тяжелом состоянии»: стало известно еще о 10 заразившихся коронавирусом в Новосибирске

12 Апр 2020 2020-04-12T06:41:18+03:00

Теперь диагноз подтвержден у 38 человек

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Оперативный штаб Новосибирский области сообщил с утра не самые лучшие новости: еще у 10 человек подтвердился коронавирус. Общее число заболевших в регионе выросло до 38 человек.

- Семь из них контактировали с ранее заболевшими, двое ни с кем из инфицированных не общались и никуда не выезжали, - пояснили в ведомстве.

Десятый заболевший - это иногородний водитель грузовика, который ехал из Москвы: мужчина почувствовал себя плохо в Новосибирске.

- На скорой помощи его доставили в инфекционную больницу в тяжелом состоянии, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Сотрудники Роспотребнадзора и врачи уже определели всех, с кем общались зараженные. За всеми ними установлено медицинское наблюдение.

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