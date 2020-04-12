Аллергия во время самоизоляции в Новосибирске: в минздраве объяснили, что делать больным

12 Апр 2020 2020-04-12T06:24:43+03:00

Рассказываем, что делать, если у вас началась аллергия во время самоизоляции в Новосибирске

Изменить размер текста: A A

Аллергия во время самоизоляции в Новосибирске может серьезно сказаться на самочувствии сибиряков. А если учесть, что в этом году зима была теплой и березы начали цвести раньше времени, то это только ухудшает ситуацию.

Корреспонденты «Новой Сибири» обратились в областной Минздрав, чтобы им разъяснили, как действовать аллергикам в такой ситуации. Прежде всего, в ведомстве посоветовали неукоснительно соблюдать режим самоизоляции и даже по необходимости стараться как можно меньше находиться на улице: это поможет оградить человека от части аллергенов. И не заниматься самолечением.

- Лечащий врач организует своевременное обследование и лечение пациента, по требованию пациента или его законного представителя приглашает для консультации врачей-специалистов, при необходимости созывает консилиум. Рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с лечащим врачом, - объяснили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU