2020-04-12T06:24:43+03:00
Здоровье

Аллергия во время самоизоляции в Новосибирске: в минздраве объяснили, что делать больным

Рассказываем, что делать, если у вас началась аллергия во время самоизоляции в Новосибирске
Татьяна СОЛОВОВА
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Аллергикам нужно сразу обращаться к врачу.Аллергикам нужно сразу обращаться к врачу.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Аллергия во время самоизоляции в Новосибирске может серьезно сказаться на самочувствии сибиряков. А если учесть, что в этом году зима была теплой и березы начали цвести раньше времени, то это только ухудшает ситуацию.

Корреспонденты «Новой Сибири» обратились в областной Минздрав, чтобы им разъяснили, как действовать аллергикам в такой ситуации. Прежде всего, в ведомстве посоветовали неукоснительно соблюдать режим самоизоляции и даже по необходимости стараться как можно меньше находиться на улице: это поможет оградить человека от части аллергенов. И не заниматься самолечением.

- Лечащий врач организует своевременное обследование и лечение пациента, по требованию пациента или его законного представителя приглашает для консультации врачей-специалистов, при необходимости созывает консилиум. Рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с лечащим врачом, - объяснили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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