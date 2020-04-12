2020-04-12T05:17:27+03:00
Общество

Поиски 8-летнего мальчика с самокатом, пропавшего в Новосибирске, завершены

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт»
Татьяна СОЛОВОВА
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С пропавшим мальчиком все в порядке. Фото: «Лиза Алерт».С пропавшим мальчиком все в порядке. Фото: «Лиза Алерт».
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Всю ночь 12 апреля волонтеры и полиция искали пропавшего 8-летнего мальчика, пропавшего в Советском районе. Напомним, ребенок накануне, в субботу, пошел погулять, но так и не вернулся домой с улицы.

Неравнодушные сибиряки писали десятки сообщений в группе поискового отряда «Лиза Алерт»: все они были готовы присоединиться к поискам. А вскоре от волонтеров поступили хорошие новости: ребенка нашли.

- Мальчик жив, - коротко прокомментировали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В ГУ МВД по Новосибирской области подробно рассказали о поисках ребенка:

- Мальчик уже неоднократно сбегал из дома и состоял на учете в полиции, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. - 11 апреля мама не пускала ребенка гулять, а он улучил момент и убежал из дома. Стал кататься на общественном транспорте, и в итоге уехал в Бердск. Там он находился в одном из магазинов: охрана обнаружила его уже после того, как торговая точка была закрыта.

Сотрудники полиции после сообщения охраны сразу же выехали на место и доставили ребенка домой. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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