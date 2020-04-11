2020-04-11T20:14:38+03:00
Общество

Ушел погулять и не вернулся: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик с самокатом

Его ищут сейчас волонтеры и полиция
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Ребенка ищут полиция и волонтеры. Фото: «Лиза Алерт».Ребенка ищут полиция и волонтеры. Фото: «Лиза Алерт».
Изменить размер текста:

В субботу, 11 апреля, в Срветском районе Новосибирска пропал 8-летний мальчик - Максим Ходько. Известно, что ребенок пошед погулять, но так и не вернулся домой с улицы. - Приметыпропавшего ребенка такие: рост 130 сантиметров, xудощавое телосложение, голубые глаза голубые, русые волосы, - сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Максим был одет в тёмно-синюю куртку с рисунком, тёмно-синее трико, тёмно-синие сапожки, чёрную шапку. С собой у мальчика самокат.

Всех, кто видел ребенка или что-то знает о его местонахождении, просят обатиться в полицию по телю 02 или связаться с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел погулять и не вернулся: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик с самокатом
Юрист объяснил, как вести себя во время режима самоизоляции, чтобы не получить штраф
Александр Мясников о коронавирусе: «Российское здравоохранение подготовлено лучше немецкого»
Куклы прошлого века, самовар как у Николая II и монгольские маски: что продают на блошином рынке в Новосибирске
Военные показали, как строится медцентр для больных коронавирусом в Новосибирске
Вирусолог Сергей Нетесов: «Количество заболевших коронавирусом будет только увеличиваться»
«Продали за 50 рублей»: сибиряк пожаловался, что в аптеках повышают цены на маски
Запретят ли весеннюю охоту в Новосибирске во время самоизоляции: правительство сделало официальный комментарий
Какие предприятия и сферы услуг откроются в Новосибирске с 12 апреля 2020 года
Идем на ноготочки: в Новосибирске снова начинают работать салоны красоты
«Огонь подходит близко к селам»: под Новосибирском начались пожары из-за пала травы
«Прокатил заправщика на капоте»: полиция Новосибирска разыскивает водителей, ворующих бензин
«Тело нашли пожарные»: 20-летний парень погиб в загоревшемся общежитии