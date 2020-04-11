Ушел погулять и не вернулся: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик с самокатом
В субботу, 11 апреля, в Срветском районе Новосибирска пропал 8-летний мальчик - Максим Ходько. Известно, что ребенок пошед погулять, но так и не вернулся домой с улицы. - Приметыпропавшего ребенка такие: рост 130 сантиметров, xудощавое телосложение, голубые глаза голубые, русые волосы, - сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Максим был одет в тёмно-синюю куртку с рисунком, тёмно-синее трико, тёмно-синие сапожки, чёрную шапку. С собой у мальчика самокат.
Всех, кто видел ребенка или что-то знает о его местонахождении, просят обатиться в полицию по телю 02 или связаться с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU