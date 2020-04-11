Юрист объяснил, как вести себя во время режима самоизоляции, чтобы не получить штраф

11 Апр 2020 2020-04-11T18:33:14+03:00

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«Комсомольская правда» разбирает самые частые вопросы россиян, связанные с выходом на улицу. В этом поможет почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

Как получить справку, чтобы двигаться по городу?

— Справку пишет руководитель учреждения, где вы работаете.

Как доехать на работу, если нет справки?

— Сотрудники предприятий, которые работают непрерывно, имеют полное право ехать на работу даже без справки. Но лучше ей обзавестись, чтобы не возникло лишних трудностей. Если человек стоит в списках инфицированных, выпущен из больницы, или ему указано оставаться дома, — только тогда уполномоченные имеют право вытряхивать человека из машины.

Можно без справки ходить в магазин?

— Можно. Можно также пойти в аптеку или гулять с собакой. Здесь без разницы, как человек пойдет — пешком или, может быть, поедет на велосипеде или на машине.

Можно ли заниматься спортом — бегать вокруг дома, висеть на турниках?

— Полицейским в первом случае можно отвечать: «Я хожу вокруг дома быстрым шагом, спортом не занимаюсь». Но вот турник — это уже общественное место. Его все трогают руками, это распространение инфекции. К спортивным и детским площадкам серьезное внимание. Так что заниматься на турниках скорее нельзя.

Как гулять с ребенком?

— Лучше всего не подходить даже близко к детским площадкам. А просто пройтись вокруг дома пройтись.

Как защититься бизнесу, если пришли с проверкой?

— Независимо от того, есть коронавирус или нет, надо закрываться. Тогда войти к вам можно, лишь имея постановление о проверке. В таком случае звоните адвокату.

Я приехал из другого города. хотел самоизолироваться. но отправили работать, что делать?

— Либо сослаться на закон: работник имеет право не выходить на работу 14 дней и при этом не лишаться денег — есть постановление правительства России. Либо, если гражданин вернулся из города внутри страны, выйти на работу. В этом случае зависит от человека, но не закона, идти на работу или нет.

Получаю пособие по безработице. истекает срок постановки на бирже, куда идти?

— Президент объявил, что все услуги автоматически продлеваются на три месяца. Нужно найти способ позвонить или послать электронное письмо на биржу с просьбой продлить нужный документ.

Как получить зарплату за вынужденные выходные?

— Деньги заплатить обязаны. Если это госучреждение, деньги идут от государства. А если фирма частная, тут сложная коллизия. Государство обещает бизнесу помощь, хоть помощи мало. Но закон тут на стороне работника, а бизнесу можно лишь посочувствовать и пожелать большей помощи государства.

Куда идти, если нарушены права работника?

— Написать заявление в трудовую инспекцию. Туда же надо обратиться, если вам не выплачивают деньги за вынужденный отпуск.

В аптеке нет масок и парацетамола. это нарушение закона?

— Нарушения закона нет. Такой вопрос надо задавать губернатору или мэру города.

Можно ли выгуливать коз и коров в селах?

— Это главным санитарным врачом страны или региона не запрещено, а значит, можно.

Соседи нарушают режим самоизоляции и гуляют на улице, куда обращаться?

— Если кажется, что они нарушают что-то, то звоните в полицию. Но есть риск испортить отношения с соседями. Кстати, полицейские и ваш адрес и фамилию спросят. А если кто-то «настучит» на вас, то лучше пойти к этому человеку и разобраться, справедливы ли его претензии.

Где узнать, какие выплаты и отсрочки мне положены?

— Всеми выплатами занимаются Пенсионный фонд и центр по работе с населением. Если вы обратитесь хотя бы в одну организацию, они скажут вам, куда идти. А если нет денег на оплату услуг ЖКХ, то надо писать в ЖЭК-ДЕЗ: у меня нет денег по такой-то причине, прошу отсрочки. И получить любой ценой штампик на втором экземпляре, что письмо принято.

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