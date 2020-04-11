Александр Мясников о коронавирусе: «Российское здравоохранение подготовлено лучше немецкого»

11 Апр 2020 2020-04-11T17:46:13+03:00

Доктор и телеведущий размышляет о том, что спасает россиян во время пандемии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доктор и телеведущий размышляет о том, что спасает россиян во время пандемии

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Последние события показывают, что российское здравоохранение подготовлено к пандемии коронавируса лучше, чем европейское и американское. Как считает доктор Мясников, одна из причин преимущества российского здравоохранения — советская вакцинация БЦЖ.

— На текущий момент, например, в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, а в России — меньше 100 на 145 млн. Низкую смертность среди немцев можно объяснить тем, что на бывшей территории ГДР проживает много человек, получивших вакцинацию БЖД.

Основные жертвы коронавируса — пожилые: как показывает статистика из США и Италии, в основном это люди за 75 лет. Также среди жертв — больные гипертонией, диабетом и прочими хроническими заболеваниями. Молодежь в основном остается вне зоны риска.

Хотя в России на медицину не тратятся немыслимые деньги, как в США и Европе, российская система здравоохранения куда лучше приспособлена к экстремальным условиям, считает доктор.

— Да, наша система в определенной степени устаревшая и делает упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь. Именно благодаря этому мы имеем гораздо больше больничных коек на душу населения, чем на Западе; и достаточно аппаратов ИВЛ для помощи другим странам.

Тем не менее, мы все равно не должны расслабляться, призывает врач. Нужно соблюдать элементарные правила защиты и не паниковать. Тогда мы сможем контролировать распространение болезни и в итоге победить ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU