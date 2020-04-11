Военные показали, как строится медцентр для больных коронавирусом в Новосибирске

11 Апр 2020 2020-04-11T16:21:16+03:00

Каркас здания уже готов больше чем на половину

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Военные строители показали, как возводится медицинский центр в Новосибирске для зараженных коронавирусом. Там смогут разместить 160 пациентов: как военные, так и гражданские. В пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что всю работу проделали в рекордно сжатые сроки: уже готов фундамент и возведено больше 56% каркаса.

— Темп работ позволяет выполнить поставленную задачу точно в срок. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю, больше трети из них выходит в ночную смену, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Параллельно со строительством доставляют лекарства и медоборудование: компьютерные томографы, рентгены, аппараты ЭКМО и другие.

На строительной площадке установлены четыре видеокамеры — так можно круглосуточно наблюдать, как строится медцентр.

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