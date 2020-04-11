Вирусолог Сергей Нетесов: «Количество заболевших коронавирусом будет только увеличиваться»

11 Апр 2020 2020-04-11T15:44:56+03:00

В лекции ученый собрал все актуальные сведения, начиная со статистики и заканчивая теориями заговоров. Фото: стоп-кадр.

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В субботу, 11 апреля, канал НГУ выпустил видеолекцию «Коронавирус: новые данные». Лектором выступил Сергей Нетесов — доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ. Раньше он также выступал с лекцией на тему коронавируса.

— С момента первой лекции, которая прошла 10 февраля, ситуация в мире очень сильно изменилась, и настала пора освежить информацию, — начал Сергей Нетесов.

Профессор рассказал о том, как обстоят дела с разработкой вакцин, как защититься от вируса и правильно стерилизовать маски. По его словам, количество заболевших и умерших с каждым днем будет только увеличиваться, и карантин длиной в один месяц — это то, что нужно, чтобы подавить эпидемию.

— Больницам надо дать вылечить больше людей. Но параллельно нужно выявлять с помощью тест-систем всех инфицированных, вместе с теми, у кого не проявляются симптомы. Нужно начинать проверку всех заинтересованных, хотя бы сначала платную, на наличие иммунитета к коронавирусу. Может быть, есть смысл выдавать сертификаты гражданам с хорошим уровнем антител о том, что они защищены, — передает слова Сергея Нетесова пресс-служба НГУ.

Ученый рассказал о том, как ситуация со смертностью обстоит в странах Европы и Китая, как разрабатываются вакцины и лекарства против коронавируса в разных стран. Предостерег он слушателей и от конспирологии, объяснив, что это гораздо заразнее и опаснее самого вируса.

Коронавирус: Новые данные. Лекция Сергея Нетёсова.Ребята! У нас новая лекция Сергея Викторовича Нетёсова, нашего главного вирусолога! Два месяца назад в рамках Недели Даврина он рассказал о происхождении коронавируса, а теперь мы решили сделать более актуальное продолжение. Смотрим и не паникуем! А если вы хотите знать о вирусах больше, то добро пожаловать на курс Сергея Викторовича Основы вирусологии на Coursera: https://www.coursera.org/learn/nsu-virology Сергей Нетёсов доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий Лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

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