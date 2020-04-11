2020-04-11T14:30:50+03:00
Общество

«Продали за 50 рублей»: сибиряк пожаловался, что в аптеках повышают цены на маски

Он рассказал об этом КП-Новосибирск
Надежда РЫЖКИНА
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Новосибирцу продали маски по цене 50 рублей за штуку. Фото: предоставлено читателем КП-НовосибирскНовосибирцу продали маски по цене 50 рублей за штуку. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск
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Читатель КП-Новосибирск поделился неприятной историей, которая произошла в муниципальной аптеке по адресу Трудовая, 7. Узнав о том, что в Новосибирск завезли партию масок, сибиряк отправился в аптеку. Однако маски ему продали по завышенной цене.

— Мэр сказал, что в муниципальных аптеках маски будут по 40 рублей. Я поехал специально за маской, а мне продали ее за 50 рублей, — недоумевает новосибирец.

Как доказательство мужчина приложил фото чека с суммой покупки. Интересно, что аптека продала ему 10 масок, хотя по указу мэра нужно продавать не более 5 штук одному человеку.

Корреспондент КП-Новосибирск направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать этот случай.

Напомним, в четверг, 9 апреля, стало известно, что в столицу Сибири из Китая доставили 330 тысяч масок. В тот же день в другой аптеке был инцидент: женщина хотела купить сто масок вместо положенных пяти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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