Запретят ли весеннюю охоту в Новосибирске во время самоизоляции: правительство сделало официальный комментарий
В субботу, 11 апреля, стало известно, запретят ли весеннюю охоту в Новосибирске во время самоизоляции. Документ об этом приняли на внеочередном заседании правительства региона.
В Постановление о том, каким организациям и предприятиям можно работать в период самоизоляции внесли важное уточнение.
— В 2020 году на всей территории Новосибирской области полностью запрещено охотиться весной, — гласит Постановление.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, каким организациям можно возобновить работу с 12 апреля. Среди них оказались салоны красоты, парикмахерские и несколько предприятий из других сфер деятельности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Идем на ноготочки: в Новосибирске снова начинают работать салоны красоты
Такое решение приняли на заседании правительства региона (подробнее)
Какие предприятия и сферы услуг откроются в Новосибирске с 12 апреля 2020 года
Рассказываем, какие предприятия и сферы услуг откроются в Новосибирске с 12 апреля 2020 года (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU