2020-04-11T13:56:55+03:00
Общество

Запретят ли весеннюю охоту в Новосибирске во время самоизоляции: правительство сделало официальный комментарий

Рассказываем, запретят ли весеннюю охоту в Новосибирске во время самоизоляции
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, запретят ли весеннюю охоту в Новосибирске во время самоизоляцииРассказываем, запретят ли весеннюю охоту в Новосибирске во время самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 11 апреля, стало известно, запретят ли весеннюю охоту в Новосибирске во время самоизоляции. Документ об этом приняли на внеочередном заседании правительства региона.

В Постановление о том, каким организациям и предприятиям можно работать в период самоизоляции внесли важное уточнение.

— В 2020 году на всей территории Новосибирской области полностью запрещено охотиться весной, — гласит Постановление.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, каким организациям можно возобновить работу с 12 апреля. Среди них оказались салоны красоты, парикмахерские и несколько предприятий из других сфер деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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