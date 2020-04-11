«Огонь подходит близко к селам»: под Новосибирском начались пожары из-за пала травы
В субботу, 11 апреля, один из автомобилистов, проезжая в Чановском районе области, заметил дым в поле рядом с трассой — горела трава. Он заснял это на камеру и поделился роликом в группе «АСТ-54».
— Огонь подходит близко к населенным пунктам. Возможна вероятность возгорания не только хозпостроек, но и домов, — написал читатель группы Иван Калгин.
Корреспондент КП-Новосибирск попросила прокомментировать эту ситуацию начальника пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павла Винакова. Он ответил, что этот случай не уникальный: в регионе уже зарегистрировано более 50 горений сухой травы только за два дня.
— Ежегодно в начале весны, когда сходит снег, наблюдается пал травы, который создают сами жители сел. Эта ситуации держится на контроле главным управлением МЧС по Новосибирской области. Мы активно работаем с органами местного самоуправления, доносим до населения, что нельзя поджигать траву. Люди не понимают, что это может нести угрозу. При такой погоде, ветреной и солнечной, любой пал травы может привести к трагическим последствиям. В России уже в этом году были случаи, когда гибли люди. Что касается Новосибирской области, то сейчас угрозы населенным пунктам нет, — рассказал Павел Винаков.
Пал травы в Чановском районе Новосибирской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU