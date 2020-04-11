«Огонь подходит близко к селам»: под Новосибирском начались пожары из-за пала травы

11 Апр 2020 2020-04-11T12:49:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 апреля, один из автомобилистов, проезжая в Чановском районе области, заметил дым в поле рядом с трассой — горела трава. Он заснял это на камеру и поделился роликом в группе «АСТ-54».

— Огонь подходит близко к населенным пунктам. Возможна вероятность возгорания не только хозпостроек, но и домов, — написал читатель группы Иван Калгин.

Корреспондент КП-Новосибирск попросила прокомментировать эту ситуацию начальника пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павла Винакова. Он ответил, что этот случай не уникальный: в регионе уже зарегистрировано более 50 горений сухой травы только за два дня.

— Ежегодно в начале весны, когда сходит снег, наблюдается пал травы, который создают сами жители сел. Эта ситуации держится на контроле главным управлением МЧС по Новосибирской области. Мы активно работаем с органами местного самоуправления, доносим до населения, что нельзя поджигать траву. Люди не понимают, что это может нести угрозу. При такой погоде, ветреной и солнечной, любой пал травы может привести к трагическим последствиям. В России уже в этом году были случаи, когда гибли люди. Что касается Новосибирской области, то сейчас угрозы населенным пунктам нет, — рассказал Павел Винаков.

Пал травы в Чановском районе Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU