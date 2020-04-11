«Прокатил заправщика на капоте»: полиция Новосибирска разыскивает водителей, ворующих бензин

11 Апр 2020 2020-04-11T11:35:42+03:00

Так они ограбили две заправки в городе

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Отдел полиции «Центральный» разыскивают двоих молодых людей, которые совершили одно и то же преступление: залили бензин в свои машины, не заплатив за него.

Первый случай произошел на заправке на улице Свердлова 10 марта.

— К АЗС подъехал Mercedes-Benz W221. Водитель иномарки залил в бензобак топливо на 2 тысячи рублей, прокатив на капоте заправщика, который пытался его остановить, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Разыскиваемые ездили на одной машине. Фото: ГУ МВД по НСО

Похожий случай произошел 5 апреля на Фабричной улице. Интересно, что в нем фигурировал тот же автомобиль, но за рулем находился уже другой человек. В пресс-службе ведомства корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что у машины были поддельные номера.

Оба преступления попали на камеры видеонаблюдения. Полиция просит помощи в розыске. Все, кто узнал разыскиваемых и знает, где они находятся, просьба сообщить по телефонам 8 (383) 232-21-65 8 (383) 232-21-90.

Полиция разыскивает двух мужчин, ограбивших АЗС в Новосибирске.Видео пресс-службы ГУ МВД по НСО. Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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